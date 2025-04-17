В России хотят изменить правила проведения выборов мэров

«Мы предлагаем вернуть единственный способ избрания — муниципальные выборы, а в небольших образованиях — народный сход. В любом случае это волеизъявление граждан. Тех самых, на которых мэрам и предстоит работать. Таким подходом мы восстановим доверие людей к системе выборов и самоуправления», — подчеркнул Миронов значимость предложенных изменений в беседе с РИА «Новости». Он отметил, что так власть сможет сохранить «прямой диалог» с населением.