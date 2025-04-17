Свергнуть Владимира Зеленского готовы как его политические оппоненты, так и его ближайшее окружение, однако произойти это может только при условии поддержки и одобрения со стороны Запада.
«Петр Порошенко (ред. — экс-президент Украины), если ему отмахни и скажи: “фас”, мы тебя поддержим, съест Зеленского, собственно говоря, без соуса. При поддержке Запада активно посодействует свержению нынешнего главы киевского режима и Юлия Тимошенко», — отметил Скачко.
Политолог также, отвечая на вопрос корреспондента aif.ru, согласился, что сместить Зеленского вполне может и глава офиса президента Андрей Ермак.
«Если Ермак договорится с кураторами Украины, что его во главе страны признают, тогда конечно», — сказал Скачко.
При этом для свержения Зеленского вполне могут использовать украинских неонацистов.
«Радикалы на Украине всегда были орудием в чужих руках. Если эти чужие руки договорятся со всеми, организуют, проплатят, то неонацистские группировки выступят против Зеленского и кто-то нажмет на курок», — сказал Скачко.
«Но отмашки нет… В конце концов, если бы кто-то хотел реально поменять Зеленского, то при его личной охране, а по сути, британском конвое, его бы пристрелили, придушили в любой момент», — подытожил политолог.
Напомним, Скачко назвал заявление военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, готовых организовать поход на Киев для свержения киевского режима, очередным китайским предупреждением Зеленскому о том, что он должен уходить сам, иначе его убьют.
Ранее Скачко отметил, что украинские радикалы и неонацистские группировки могут сместить Владимира Зеленского, только если им такую задачу поставят западные спецслужбы.