Переселенец из ФРГ рассказал о реакции немцев после его разговора с Путиным

Гражданин Германии, который переехал в Доброград Владимирской области, Максим Житников заявил, что в самой ФРГ могут либо проигнорировать его беседу с президентом России Владимиром Путиным, либо сделать из этого негатив. Об этом он рассказал корреспонденту aif.ru.
Ранее в ходе расширенного заседания Президиума Госсовета Путин в режиме видеоконференции поговорил на немецком языке с Житниковым, который попросил российского лидера о помощи с получением гражданства России.
«Я сегодня утром уже разговаривал со своей мамой и она сказала, что ей пришло уже 50 видео со всех сторон. Интернет бурлит. Есть два вариант развития событий, как немцы обычно делают. Игнорируют эту проблему, просто замалчивают. А если будет большой резонанс в обществе, то попытаются все это очернить. Это типичное. Если не умеешь замолчать, нужно просто сделать это негативным. Скажем так, люди, которые смотрят в интернете, которые умеют думать, имеют голову на плечах, у них будет свое мнение и оно будет правильное», — сказал гражданин ФРГ.
Житников также рассказал aif.ru, что хотел бы еще задать несколько вопросов Путину о проблемах переезда из Германии в Россию. Кроме того, он оценил уровень владения немецким языком российским лидером и назвал причину, по которой участвовал в заседании Госсовета.