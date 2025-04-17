Переселенец из ФРГ рассказал о реакции немцев после его разговора с Путиным

«Я сегодня утром уже разговаривал со своей мамой и она сказала, что ей пришло уже 50 видео со всех сторон. Интернет бурлит. Есть два вариант развития событий, как немцы обычно делают. Игнорируют эту проблему, просто замалчивают. А если будет большой резонанс в обществе, то попытаются все это очернить. Это типичное. Если не умеешь замолчать, нужно просто сделать это негативным. Скажем так, люди, которые смотрят в интернете, которые умеют думать, имеют голову на плечах, у них будет свое мнение и оно будет правильное», — сказал гражданин ФРГ.