Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман выразил уверенность, что, когда придет время, жители Одессы на референдуме проголосуют за воссоединение с РФ.
В беседе с aif.ru он отметил, что этого момента ждут очень многие одесситы, хотя и не все.
«В свое время я ввел термин “профессиональный украинец”. Это тот, кто надеется извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России. Так вот, профессиональных украинцев меньшинство, но подавляющее. При поддержке правительств из многих западных стран они открыто уничтожают на Украине местных — тех, кто им открыто противостоит, сперва морально, а потом и физически. Поэтому сейчас практически все вынуждены делать вид, что им нравится вот эта самая фальшивка “Украина — не Россия”», — отметил Вассерман.
Депутат обозначил, что реальное мнение одесситов о киевском режиме и о России такое же, как и у жителей Херсонской и Запорожской областей.
«Реальные мнения видны по тому, что уже через полгода после освобождения Херсонской и Запорожской областей в 2022 году их жители колоссальным большинством на референдуме проголосовали за возвращение в состав Российской Федерации», — подытожил Вассерман.
Ранее Вассерман, отвечая на вопрос aif.ru, как скоро Одесса станет частью России, отметил, что запасов прочности НАТО может хватить еще на несколько лет.
Напомним, норвежское издание Steigan опубликовало статью, в которой указало, что Одесса может перейти под контроль России, и Соединенные Штаты не будут возражать против такого развития событий, а Европа не сможет помешать.
Как сообщалось, в середине марта газета New York Times со ссылкой на представителей офиса главы киевского режима Владимира Зеленского написала, что Украина опасается, что Трамп может согласиться передать России порт в Одессе.