Казахстан и Беларусь наращивают двустороннее военное сотрудничество

В ходе протокольной встречи министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с главой военной делегации Беларуси была отмечена положительная динамика двустороннего сотрудничества. Стороны подтвердили необходимость укрепления диалога в области военной безопасности.
Участники встречи обсудили ряд вопросов, касающихся обучения офицерского состава в военных учебных заведениях обоих государств, важности сохранения высокого темпа проведения двусторонних учений, как на территории Беларуси, так и в Казахстане, миротворческой деятельности.
— Казахстанско-белорусское военное сотрудничество развивается и крепнет с каждым годом. В прошлом году впервые в горах Казахстана проведено двустороннее учение «Вершина братства» с участием Десантно-штурмовых войск Казахстана и Сил специальных операций Беларуси. Казахстанские десантники приняли участие в параде по случаю 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости Беларуси, а в октябре — выехали на учения «Лесное братство-2024», которые проводились под Брестом. Все эти мероприятия сближают наши страны и подчеркивают близкие, доверительные отношения, — отметил министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.
Кроме того, были рассмотрены вопросы военно-патриотического воспитания молодежи, в частности, участие воспитанников Минского суворовского военного училища в военно-патриотическом сборе «Айбын», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В Астане начальники генеральных штабов вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Султан Камалетдинов и Беларуси генерал-майор Павел Муравейко побывали в Центре военно-стратегических исследований, Национальном университете обороны РК, Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил, где ознакомились со структурой и деятельностью учреждений.
Официальный визит продолжится в Алматы, где предусмотрено посещение филиала Военно-исторического музея в Доме армии и Парка 28 панфиловцев. Для зарубежных гостей будут также организованы мероприятия в учебном центре «Бітімгер» Центра миротворческих операций Министерства обороны РК. Им будут продемонстрированы практические действия подразделений БПЛА и миротворцев.