Казахстан и Беларусь наращивают двустороннее военное сотрудничество

— Казахстанско-белорусское военное сотрудничество развивается и крепнет с каждым годом. В прошлом году впервые в горах Казахстана проведено двустороннее учение «Вершина братства» с участием Десантно-штурмовых войск Казахстана и Сил специальных операций Беларуси. Казахстанские десантники приняли участие в параде по случаю 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости Беларуси, а в октябре — выехали на учения «Лесное братство-2024», которые проводились под Брестом. Все эти мероприятия сближают наши страны и подчеркивают близкие, доверительные отношения, — отметил министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.