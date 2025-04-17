Путин проведет переговоры с эмиром Катара в Кремле в четверг 17 апреля

17 апреля 2025 года президент России Владимир Путин примет в Кремле эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
По информации кремлевской пресс-службы, повестка встречи лидеров будет включать три основных блока: развитие взаимовыгодных экономических отношений, укрепление гуманитарных связей и обсуждение наиболее значимых международных вопросов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также добавил, что в ходе встречи будут обсуждаться темы эскалации на украинском направлении и напряжения на Ближнем Востоке.
12 апреля 2025 года Владимир Путин провел переговоры со специальным посланником американского лидера Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стивеном Уиткоффом. Беседа продлилась чуть больше четырех часов.