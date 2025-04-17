Норвежское издание Steigan опубликовало статью, в которой указало, что Одесса может перейти под контроль России, и Соединенные Штаты не будут возражать против такого развития событий, а Европа не сможет помешать. Эксперты рассказали aif.ru, когда это может произойти.
Когда Одесса может стать частью России.
Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман, отвечая на вопрос aif.ru, как скоро Одесса станет частью РФ, отметил, что запасов прочности НАТО может хватить еще на несколько лет.
«Как скоро Одесса станет частью России? Запасов прочности НАТО может хватить еще на несколько лет. Но то, что все земли сейчас в той или иной форме, контролируемые террористической организацией “Украина”, должны вернуться в Россию, а польская фальшивка “Украина не Россия” должна быть признана не просто преступлением, а поощрением террора, в этом я совершенно не сомневаюсь», — сказал Вассерман.
Отвечая на вопрос aif.ru, как именно будет осуществлен переход Одессы под контроль России, депутат привел исторический пример времен ВОВ.
«В прошлый раз, 10 апреля 1944 года, Одессу, насколько я знаю, взяли обходом. То есть наши войска прошли значительно северней, по голым степям, где у немцев с румынами не было возможности наладить серьезную оборону. В итоге враг бежал оттуда под угрозой окружения. А пособников немцев, не успевших сбежать, одесситы потом развешивали на фонарях», — сказал парламентарий.
Как одесситы проголосуют на референдуме.
Вассерман выразил уверенность, что, когда придет время, жители Одессы на референдуме проголосуют за воссоединение с РФ.
В беседе с aif.ru он отметил, что этого момента ждут очень многие одесситы, хотя и не все.
«В свое время я ввел термин “профессиональный украинец”. Это тот, кто надеется извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России. Так вот, профессиональных украинцев меньшинство, но подавляющее. При поддержке правительств из многих западных стран они открыто уничтожают на Украине местных — тех, кто им открыто противостоит, сперва морально, а потом и физически. Поэтому сейчас практически все вынуждены делать вид, что им нравится вот эта самая фальшивка “Украина — не Россия”», — отметил Вассерман.
Депутат обозначил, что реальное мнение одесситов о киевском режиме и о России такое же, как и у жителей Херсонской и Запорожской областей.
«Реальные мнения видны по тому, что уже через полгода после освобождения Херсонской и Запорожской областей в 2022 году их жители колоссальным большинством на референдуме проголосовали за возвращение в состав Российской Федерации», — обозначил Вассерман.
Почему именно в Одессе проводится самая жесткая мобилизация.
Между тем, эксперты обращают внимание, что именно в Одессе в значительно ужесточилась мобилизация. И этому есть объяснение, отметил в беседе с aif.ru политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
«Очень много роликов в социальных сетях по поводу насильственной мобилизации именно в Одессе. Я считаю, что украинская власть сознательно это делает, понимая, что это русский город. Они пытаются как можно больше русских людей отправить на передовую, чтобы как можно больше русских людей там погибало, чтобы в каждой одесской семье были погибшие. Для нынешнего режима это крайне важная история, и они дают соответствующие распоряжения своим структурам», — уверен эксперт.
Работа подполья и расправы над нацистами в Одессе.
В ответ на преступления киевского режима в Одессе все чаще заявляет о себе местное подполье. Кроме того, что ведется активная информационная борьба, подпольщики совершают поджоги автомобилей представителей ТЦК, уничтожают электроподстанции, в результате чего без электричества остаются объекты ВСУ. Также одесские партизаны активно сотрудничают с российской разведкой, что подтверждает, в частности, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Как он отмечал, по данным одесских подпольщиков, после удара ВС РФ по месту совещания украинских военных в Сумах, аналогичная встреча должна была также состояться и в Одессе.
Уничтожают в приморском городе и местных активистов, исповедующих нацистскую идеологию. Так, 14 марта был убит Демьян Ганул* — один из организаторов беспорядков у Дома профсоюзов и поджога здания в мае 2014 года. Националист был застрелен выстрелами в голову на Александровском проспекте в центре города. Полиция квалифицировала убийство как умышленное и совершенное по заказу.
Ганул* активно сотрудничал с СБУ и территориальными центрами комплектования (ТЦК), способствуя отправке украинцев в зону СВО, а также вымогал у граждан, которые не хотели попадать на передовую, деньги.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.