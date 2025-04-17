«В свое время я ввел термин “профессиональный украинец”. Это тот, кто надеется извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России. Так вот, профессиональных украинцев меньшинство, но подавляющее. При поддержке правительств из многих западных стран они открыто уничтожают на Украине местных — тех, кто им открыто противостоит, сперва морально, а потом и физически. Поэтому сейчас практически все вынуждены делать вид, что им нравится вот эта самая фальшивка “Украина — не Россия”», — отметил Вассерман.