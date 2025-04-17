Поговоривший с Путиным гражданин ФРГ рассказал об отношении немцев к нему

«Я вам скажу так, пропаганда существует. С другой стороны мы заметили, что в Германии становится больше людей, которые думают критично и начинают иметь свое мнение. Иначе бы Альтернатива для Германии не набирала такой резкий высокий рейтинг. Как и в любой стране люди хотят верить в то, что им говорят. Я думаю, что разделение еще идет, даже несмотря на то, что объединение Германии было 35 лет назад, есть различия, где и как думают немцы. Если брать Восточную Германию — бывшую ГДР, то там очень позитивно относятся к России. Я бывал там много раз, люди очень хорошо относятся к Путину, как к сильному лидеру. Люди очень позитивно воспринимают в Восточной Германии и то, как действует сейчас Россия», — сказал собеседник издания.