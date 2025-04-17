Гражданин ФРГ, который переехал в Доброград Владимирской области, Максим Житников сообщил, что на Западе к президенту России Владимиру Путину относятся положительно. Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом aif.ru.
Ранее на заседании Президиума Государственного Совета Путин в режиме видеоконференции поговорил на немецком языке с Житниковым, который попросил президента о помощи с получением российского гражданства.
«Я вам скажу так, пропаганда существует. С другой стороны мы заметили, что в Германии становится больше людей, которые думают критично и начинают иметь свое мнение. Иначе бы Альтернатива для Германии не набирала такой резкий высокий рейтинг. Как и в любой стране люди хотят верить в то, что им говорят. Я думаю, что разделение еще идет, даже несмотря на то, что объединение Германии было 35 лет назад, есть различия, где и как думают немцы. Если брать Восточную Германию — бывшую ГДР, то там очень позитивно относятся к России. Я бывал там много раз, люди очень хорошо относятся к Путину, как к сильному лидеру. Люди очень позитивно воспринимают в Восточной Германии и то, как действует сейчас Россия», — сказал собеседник издания.
Житников отметил, что в другой части страны, которая подвергалась на протяжении почти сотни лет американскому воздействию, люди по-другому относятся к Путину и России.
«Если брать Западную Германию, то извините, 80 лет американского присутствия никогда не проходит просто так бесследно. Когда тебе каждый день, как говорит моя жена, “врут в уши”, что ты враг и прочее, то люди, конечно, относятся к этому по-другому. Но, несмотря на то, что Россию так плохо выставляют, как врага, все равно отношение к Путину на Западе если не любвеобильное, то по крайней мере положительное», — сказал собеседник издания.
Житников также рассказал aif.ru, что хотел бы еще задать несколько вопросов Путину о проблемах переезда из Германии в Россию. Кроме того, гражданин ФРГ оценил уровень владения немецким языком российским лидером.