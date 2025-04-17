В Госдуме хотят вернуть прямые всенародные выборы мэров

Российские депутаты планируют установить твердый порядок избрания глав муниципалитетов. Среди множества способов выбрали тот, что уже существовал и эффективно себя показывал. Депутаты решили вернуть прямые всенародные выборы мэров, пишет РИА Новости, ссылаясь на текст законопроекта.
Предлагается создать процедуру на основе «всеобщего равного избирательного права». Голосование будет проводиться тайно. Это, по словам депутата Сергея Миронова, — единственный способ избрания. Если голосование проводят в небольшом населенном пункте, предлагается организовывать «народный сход».
«В любом случае это волеизъявление граждан. Тех самых, на которых мэрам и предстоит работать. Таким подходом мы восстановим доверие людей к системе выборов и самоуправления. А самое главное — сохраним прямой диалог», — заключил Сергей Миронов.
В Госдуму также планируется внести проект об изменении порядка расчета компенсации семьям погибших солдат. При его принятии, выплаты увеличат.