Стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Кайи Каллас

«У ее мужа действительно был бизнес в России. Не сказать, что это какие-то огромные деньги — у Трампа или Березовского их было больше. Но речь идет о нескольких десятках миллионов, а для Эстонии это серьезные суммы. Сначала она отрицала эту информацию, затем признала, но заявила, что ее супругу так поступать можно, а другим — нельзя. В итоге ее и отправили в Брюссель — туда, как правило, направляют непослушных, на кого есть определенный компромат. А на Каллас, как мне известно, компромата предостаточно», — заключил эксперт.