Стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Кайи Каллас

У главы европейской дипломатии Кайи Каллас могут быть серьезные проблемы со здоровьем. Об этом в беседе с aif.ru сообщил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, в последнее время Каллас действительно активно демонстрирует радикальную позицию в отношении России.
«Она всегда вела себя агрессивно. Серьезные люди говорили мне, что у нее могут быть проблемы с гормональным фоном — это действительно серьезная вещь», — рассказал эксперт.
Он подчеркнул, что подобная манера поведения свойственна Каллас уже давно.
«Агрессивность проявлялась у нее и в период, когда она была премьер-министром, и раньше — когда была депутатом и активным партийным деятелем. В этом нет ничего нового: она просто продолжает ту линию, которая ей давно присуща. Удивляться здесь нечему», — отметил Николай Межевич.
Отвечая на вопрос о том, действительно ли член семьи Каллас вел бизнес в России и не свидетельствует ли это о двусмысленности ее антироссийской риторики, эксперт подтвердил, что такие факты есть, несмотря на попытки самой Каллас их опровергнуть.
«У ее мужа действительно был бизнес в России. Не сказать, что это какие-то огромные деньги — у Трампа или Березовского их было больше. Но речь идет о нескольких десятках миллионов, а для Эстонии это серьезные суммы. Сначала она отрицала эту информацию, затем признала, но заявила, что ее супругу так поступать можно, а другим — нельзя. В итоге ее и отправили в Брюссель — туда, как правило, направляют непослушных, на кого есть определенный компромат. А на Каллас, как мне известно, компромата предостаточно», — заключил эксперт.
Ранее Каллас раскритиковала участие делегаций стран Евросоюза и стран-кандидатов на параде 9 мая в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал ее заявление как «весьма и весьма жесткое».