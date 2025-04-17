От поиска субмарин до спасения на воде: морская авиация ТОФ провела масштабные учения

Кроме того, в ходе учения экипажи вертолётов отработали задачи по выведению сил из-под удара и перебазированию техники, включая массовый разлёт на площадки подскока с последующей маскировкой авиации. Транспортные самолёты обеспечили погрузку личного состава и грузов для перебазирования на запасный аэродром.