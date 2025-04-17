От поиска субмарин до спасения на воде: морская авиация ТОФ провела масштабные учения

В Приморье экипажи морской авиации Тихоокеанского флота завершили крупное лётное тактическое учение, в ходе которого отрабатывались задачи учебно-боевого применения различных типов самолётов и вертолётов. В мероприятии приняли участие самолёты Ил-38, Ил-38Н, Ан-26, а также вертолёты Ка-29 и Ка-27, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ТОФ.
Самолёты Ил-38 и Ил-38Н выполняли задачи по поиску условной подводной лодки противника в акватории Японского моря. Для этого использовались радиолокационные и гидроакустические системы обнаружения. В роли вражеской субмарины выступила дизель-электрическая подводная лодка ТОФ.
Кроме того, в ходе учения экипажи вертолётов отработали задачи по выведению сил из-под удара и перебазированию техники, включая массовый разлёт на площадки подскока с последующей маскировкой авиации. Транспортные самолёты обеспечили погрузку личного состава и грузов для перебазирования на запасный аэродром.
Все действия прикрывались дымовыми завесами для создания условий, близких к боевым. В учениях участвовали не только лётчики, но и технические специалисты, связисты и тыловики.