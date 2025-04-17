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В ЕС готовят новую антироссийскую резолюцию ко Дню Победы

Готовится резолюция, посвященная 80-летию окончания Второй мировой войны в Европе.

Источник: Аргументы и факты

К 8 мая Европейский парламент планирует принять резолюцию, посвящённую окончанию Второй мировой войны. Об этом сообщается в материале «Известий».

По информации издания, возможно, будет пересмотрена роль Советского Союза во Второй мировой войне, а также будет осуждено использование репрессий и пакта Молотова — Риббентропа.

Однако в Европарламенте есть и те, кто считает, что историческая память не должна становиться инструментом для достижения геополитических целей. Несмотря на то, что глава европейской дипломатии Кая Каллас уже пригрозила политикам санкциями, если они отправятся в Москву в День Победы, глава правительства Словакии Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать на парад Победы, чтобы «отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, погибшим при освобождении Словакии».

Ранее в Госдуме дали оценку резолюции ПАСЕ о «противодействии России».