Однако в Европарламенте есть и те, кто считает, что историческая память не должна становиться инструментом для достижения геополитических целей. Несмотря на то, что глава европейской дипломатии Кая Каллас уже пригрозила политикам санкциями, если они отправятся в Москву в День Победы, глава правительства Словакии Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать на парад Победы, чтобы «отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, погибшим при освобождении Словакии».