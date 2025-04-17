Межевич: лидеры ЕС 9 мая в Киеве попарятся в бане, закусят и уедут

Идея Владимира Зеленского провести 9 мая в Киеве альтернативный саммит европейских лидеров указывает на глубокую деградацию европейской политики. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич.
«С точки зрения политтехнологии — идея неплохая. Но только в условиях той степени деградации европейского политикума, которую мы с вами наблюдаем», — заявил эксперт.
Он отметил, что настоящей целью встречи в Киеве является не обсуждение актуально геополитической повестки, а демонстрация альтернативы Москве.
«Это делается для демонстрации. Вся европейская пиар-машина будет работать на то, чтобы доказать, что Киев провел успешное мероприятие. По сути, для многих европейских политиков это будет что-то вроде выходного дня: приехали, в бане попарились, закусили — и уехали», — пояснил Межевич.
По словам профессора, подобная акция направлена на то, чтобы показать: Запад по-прежнему делает ставку на Украину.
«Однако, вопрос в том, что именно будут отмечать в Киеве — ведь еще недавно там праздновали победу над фашизмом вместе с Москвой», — добавил собеседник aif.ru.
Отвечая на вопрос о том, кто из европейских лидеров может поддержать инициативу Владимира Зеленского, Николай Межевич выразил сомнение, что в Киев приедет большое количество участников.
«Вероятнее всего, большинство просто не поедет ни туда, ни туда. Скажут, что заняты, останутся дома. Это позволит избежать демонстративного выбора», — объяснил профессор.
Что касается реакции со стороны России, то Межевич призвал не придавать таким инициативам чрезмерного значения.
«Раньше ведь никто не комментировал каждое слово доктора Геббельса. Не обязательно реагировать на все, что говорится в Киеве. Даже если туда приедет, например, Макрон — это не изменит ничего на фронте», — заключил эксперт.
Ранее депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник высказался о планах Зеленского провести 9 мая на Украине альтернативный саммит, заявив, что украинские власти стремятся не к празднованию, а к провокационному «шабашу».