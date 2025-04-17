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Китай заявил, что не ведется на «уловки США»: КНР примет контрмеры, если Трамп продолжит ущемлять права страны

В МИД Китая сообщили, что пошлины США стали для КНР игрой чисел.

Источник: Комсомольская правда

Китайские представители не намерены реагировать на американские пошлины, так как не боятся торговой войны. В КНР просто проигнорируют «игру чисел», устроенную Вашингтоном. Однако, если президент США Дональд Трамп продолжит ущемлять права страны, Китай примет контрмеры, отмечается в заявлении на сайте МИД КНР.

Представители обратили внимание на некое несоответствие. По заявлению США, импортные пошлины против Китая составляют уже 245%. Однако не ясно, откуда это число взялось. В Министерстве, при этом, отметили, что всё это не имеет никакого практического экономического значения.

«Это лишь еще больше раскроет уловки США по использованию пошлин в качестве инструмента и оружия, а также по запугиванию и принуждению», — сказано в заявлении МИД Китая.

О 245-процентных тарифах в отношении Пекина заявили в Белом доме. Дональд Трамп также установил повышенные индивидуальные пошлины для тех, у кого наибольший торговый дефицит с США.