На фоне подготовки к празднованию Дня Победы в Москве Владимир Зеленский объявил о проведении альтернативного саммита в Киеве 9 мая. По замыслу украинской стороны, участие в нем должны принять представители стран ЕС, чтобы, как заявили эксперты aif.ru, «продемонстрировать альтернативу Москве».
«Шабаш на Лысой горе».
Депутат Госдумы РФ и член комитета по обороне Андрей Колесник прокомментировал aif.ru инициативу Владимира Зеленского провести 9 мая альтернативный саммит на Украине с участием западных лидеров.
По словам парламентерия, украинские власти стремятся не к празднованию, а к провокационному «шабашу».
«Это скорее шабаш, а не саммит. Собрание на Лысой горе, куда приедут соответствующие персонажи из Евросоюза», — сказал Колесник.
Он напомнил, что многие страны ЕС участвовали во Второй мировой войне, и подобные действия Киева направлены на то, чтобы «изгадить» память о Победе.
«Да, они этого хотят, но у них ничего не выйдет», — подчеркнул депутат.
Зачем Зеленский пригласил лидеров ЕС в Киев на 9 мая.
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич заявил aif.ru, что идея Зеленского с празднованием 9 мая в Киеве свидетельствует о глубоком кризисе западной политики.
«С точки зрения политтехнологий — идея рабочая. Но реализуется она лишь в условиях той деградации европейского политического класса, которую мы сейчас наблюдаем», — отметил эксперт.
По его словам, мероприятие в Киеве не предполагает обсуждение реальной геополитики — его цель сугубо символическая.
«Это демонстрация. Европейская пиар-машина будет убеждать всех, что встреча прошла успешно. А для самих политиков это скорее будет формальный визит — приехали, отдохнули, закусили и уехали», — пояснил Межевич.
Он подчеркнул, что Киев таким образом пытается показать, что Запад продолжает ставку на Украину, несмотря на изменившиеся реалии.
«Но возникает вопрос — что именно они будут праздновать? Ведь еще недавно вместе с Москвой они отмечали победу над фашизмом», — добавил профессор.
«9 мая украинская армия будет полностью деморализована».
По словам Андрея Колесника, Киев рассчитывает использовать визиты европейских политиков 9 мая как инструмент моральной поддержки своей армии, однако подобные шаги не изменят общей ситуации на фронте.
«Они хотят показать своим солдатам, что у них есть союзники, особенно после отказа Трампа посещать Украину. Но армия уже частично деморализована. На передовую в основном направляют фанатиков или тех, кто психологически сломлен», — отметил он в беседе с aif.ru.
По словам депутата, мероприятия 9 мая — это попытка создать иллюзию поддержки в условиях наступления российских войск, в том числе в районе Днепропетровска.
«Это своего рода шабаш, рассчитанный на внутреннюю аудиторию. Но никакого реального эффекта он не принесет», — подчеркнул Колесник.
Кто приедет в Киев по приглашению Зеленского 9 мая.
Инициатива Владимира Зеленского провести альтернативный саммит в Киеве 9 мая вряд ли получит широкую поддержку среди европейских лидеров. Такое мнение выразил профессор Николай Межевич в беседе с aif.ru.
«Вероятнее всего, большинство просто не поедет ни туда, ни туда. Скажут, что заняты, останутся дома. Это позволит избежать демонстративного выбора. Даже если туда приедет, например, Макрон — это не изменит ничего на фронте», — объяснил он.
Между тем, Андрей Колесник заявил, что украинские власти пытаются оказывать давление на европейских лидеров, чтобы те отказались от участия в праздновании Дня Победы в Москве. Однако, по словам депутата, влияние Киева на принятие решений европейскими странами крайне ограничено.
«Они только давление оказывают, а не влияние. Попытаются на Орбана надавить, на Словакию, но Фицо уже стреляный — он прямо сказал, что приедет и ему вообще плевать, кто там что думает», — отметил Колесник в беседе с aif.ru.
Как в РФ могу отреагировать на проведение 9 мая в Киеве.
Николай Межевич в беседе с aif.ru заявил, что российскому обществу и политическим деятелям не следует придавать чрезмерного значения заявлениям и инициативам Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров.
«Раньше ведь никто не комментировал каждое слово доктора Геббельса. Не обязательно реагировать на все, что говорится в Киеве», — сказал профессор.
Депутат Госдумы Андрей Колесник также считает, что сейчас то время, когда нужно сосредоточиться не на заявлениях Киева, а на действиях российских войск. В разговоре с aif.ru он подчеркнул, что победа на СВО остается главным приоритетом для России.
«На Зеленского давно уже не стоит реагировать — он, по сути, стал юридически пустым местом. Нужно ориентироваться на действия наших бойцов. Наши войска побеждают, и важно, чтобы весь народ их поддерживал. Нам нужна победа, и мы в ней не сомневаемся», — заявил Колесник.
Вместе с тем депутат напомнил украинскому руководству об уроках истории. По его словам, действия Киева все больше напоминают путь, по которому когда-то шли нацистские преступники, оказавшиеся впоследствии на скамье подсудимых в Нюрнберге.
«Всем советую, особенно украинским политикам, почитать книгу “Нюрнбергский эпилог”. Там рассказывается, как американец, сержант Вудд, приводил в исполнение приговоры. Он потом даже продавал куски веревки от повешенных — как символ удачи. История циклична. Руководству Украины стоило бы задуматься, чем все может закончиться», — отметил депутат.