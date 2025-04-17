Партию подкаблучников предложил Губерниев на медиафоруме в Новосибирске

«Давайте создадим в Новосибирске партию подкаблучников, и я её возглавлю! Посмотрите в зал — в Новосибирске шикарные женщины, на которых держится экономика. Все мужчины успешны благодаря тому, что они подкаблучники», — слова Дмитрия Губерниева цитирует «Сиб.фм».