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Партию подкаблучников предложил Губерниев на медиафоруме в Новосибирске

Дмитрий Губерниев: «Все мужчины успешны благодаря тому, что они подкаблучники».

Источник: Сиб.фм

В четверг, 17 апреля 2025 года, в Новосибирске дали старт медиафоруму. Мероприятие открылось в концертном зале им. Каца.

В ходе пленарного заседания выступил один из гостей — спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он предложил неожиданную инициативу.

«Давайте создадим в Новосибирске партию подкаблучников, и я её возглавлю! Посмотрите в зал — в Новосибирске шикарные женщины, на которых держится экономика. Все мужчины успешны благодаря тому, что они подкаблучники», — слова Дмитрия Губерниева цитирует «Сиб.фм».

Мероприятие завершится 18 апреля. Участие в его работе принимают российские журналисты, представители средств массовой информации, блогеры, сотрудники пресс-служб и госпабликов. Главная цель — объединить традиционные и новые медиа и обсудить изменение работы журналистов в нынешнее время.