Говорил с Путиным по-немецки: переселенец из ФРГ сравнил Россию и Германию

Житников сообщил aif.ru, что есть свои плюсы и минусы жизни в России, как и везде. При этом если брать в целом, то в РФ ему нравится больше, чем в Германии или вообще в Европе. По его словам, жизнь в Доброграде спокойная и безопасная. Он отметил, что можно не закрывать машину или не беспокоится за детей, которые бегают по улицам, а люди в России порядочные и добросердечные.