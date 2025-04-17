Говорил с Путиным по-немецки: переселенец из ФРГ сравнил Россию и Германию

Гражданин Германии, который переехал в Доброград Владимирской области, Максим Житников во время расширенного заседания Президиума Госсовета пообщался на немецком языке с президентом России Владимиром Путиным. Он попросил его о помощи с получением гражданства РФ. В беседе с aif.ru Житников рассказал, как ему жизнь в России и чем она отличается в ФРГ. Кроме того, он сообщил и о реакции немцев на его разговор с российским лидером.
Пообщался с Путиным по-немецки.
Путин замечательно говорит на немецком языке, заявил aif.ru Житников. Его удивил тот факт, что для президента это не родной язык и он на нем не разговаривает каждый день.
«Для человека, который не разговаривает на этом языке каждый день и это не его родной язык, это просто бомба. Просто очень хорошо говорит на немецком языке», — отметил собеседник издания.
В разговоре с Путиным Житников попросил его о помощи с получением российского гражданства. Он рассказал aif.ru, что хотел бы еще задать несколько вопросов президенту о проблемах переезда из Германии в Россию. При этом, по его словам, они касались бы больше бытовых вопросов, к примеру, перевозка вещей или растаможка автомобиля.
«Но все-таки, это не уровень президента, это другой уровень, где можно об этом разговаривать», — добавил гражданин Германии.
Житников также рассказал aif.ru, что попал на заседание Госсовета по приглашению, чтобы рассказать свою историю переезда из ФРГ в Россию. Причем, речь там шла как раз о таких градообразованиях как Доброград, которые необходимо развивать в России. Кроме того, сам Путин много раз говорил, что необходимо помогать переезжать людям из других стран, а особенно из Европы.
«Поэтому, когда меня спросили, хочу ли я прийти на Госсовет, я сказал: “Да, конечно. Рассказать свою историю, почему бы и нет”», — отметил Житников.
Как оценили разговор гражданина ФРГ и Путина в Германии?
После разговора Житникова с Путиным матери гражданина Германии прислали больше 50 различных видео. Как отметил он в беседе с aif.ru, «интернет бурлит». При этом, по его словам, есть два варианта развития событий. При первом немцы просто промолчат и будут игнорировать этот факт. Однако при втором — попытаются очернить, если будет большой резонанс в обществе.
«Если не умеешь замолчать, нужно просто сделать это негативным. Скажем так, люди, которые смотрят в интернете, которые умеют думать, имеют голову на плечах, у них будет свое мнение и оно будет правильное», — подчеркнул он.
Отношение к Путину и России в Германии.
В Германии, как заявил aif.ru Житников, стало появляться больше людей, которые начинают иметь свое мнение и думать критично. При этом он отметил, что в стране все еще идет разделение, даже несмотря на то, что объединение ФРГ произошло 35 лет назад.
«Если брать Восточную Германию — бывшую ГДР, то там очень позитивно относятся к России. Я бывал там много раз, люди очень хорошо относятся к Путину, как к сильному лидеру», — сказал собеседник издания.
Однако Житников добавил, что в Западной Германии отношение совершенно другое. Это та часть страны, которая подвергалась на протяжении почти сотни лет американскому воздействию, что не может пройти бесследно. По его словам, если каждый день «врут в уши» и выставляют врагом, то люди и начинают так воспринимать.
«Все равно отношение к Путину на Западе если не любвеобильное, то по крайней мере положительное», — добавил он.
Чем отличается жизнь в России и Германии.
Житников сообщил aif.ru, что есть свои плюсы и минусы жизни в России, как и везде. При этом если брать в целом, то в РФ ему нравится больше, чем в Германии или вообще в Европе. По его словам, жизнь в Доброграде спокойная и безопасная. Он отметил, что можно не закрывать машину или не беспокоится за детей, которые бегают по улицам, а люди в России порядочные и добросердечные.
«Это просто сказка. Сейчас в Германии такого нет, это ушло и пропало. Мы ностальгируем по тому, как было раньше», — сказал собеседник издания.
Также Житников высказал aif.ru мнение, что Путин сейчас является самым лучшим лидером в мире.
«То, что он сделал и делает в Российской Федерации — просто бомба», — добавил он.