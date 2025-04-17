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Журналист Боуз назвал Каллас одним из самых русофобных политиков в ЕС

По словам журналиста, у Каллас нет никакого опыта в дипломатии.

Источник: Аргументы и факты

Ирландский журналист Чей Боуз назвал главу европейской дипломатии Каю Каллас, заявляющую о необходимости продолжения поддержки киевского режима, одним из самых русофобных политиков в ЕС.

«Один из самых агрессивных и русофобных политиков Евросоюза, Кая Каллас, будет продолжать свою вечную мантру о борьбе до конца», — сказал он в ходе интервью на YouTube-канале Deep Dive.

Боуз заявил об отсутствии у Каллас опыта в дипломатии, отметив, что ей не удалось справиться с обязанностями главы кабмина самой маленькой страны в Евросоюзе.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал Каллас за то, что та позволяет себе угрожать европейским политическим деятелям «последствиями» за их планы посетить Москву в связи с 80-й годовщиной Победы.