КНДР будет повышать уровень опасности для США

«Мы будем продолжать, используя подавляющие силы сдерживания, доводить мысль о том, что проводимое без предупреждения развертывание стратегических средств США является безрассудным и ненужным злоупотреблением силой, и сделаем так, чтобы они сами поняли, что по мере повышения уровня провокаций против нас возвращающаяся к ним опасность также достигнет крайне серьезного уровня», — указано в публикации.
Представитель оборонного ведомства КНДР в своем заявлении для прессы, озаглавленном «Безрассудная и показная демонстрация военной мощи США — бессмысленное действие, лишь увеличивающее угрозы безопасности своей материковой части», подверг критике недавнее участие в совместных воздушных учениях Южной Кореи и США американского стратегического бомбардировщика B-1B. Он назвал это откровенной угрозой безопасности КНДР и серьезной провокацией, «доводящей военную напряженность в регионе до уровня крайней опасности».
В минобороны отметили, что подобные учения проводятся на регулярной основе, что свидетельствует об отработке навыков, связанных с «тактикой и процедурой нападения на наше государство», а также «завершением подготовки к началу реальных действий в любое время». В министерстве предупредили, что такая практика повлечет за собой серьезные негативные последствия и для безопасности США.
«Вооруженные силы КНДР ни за что не оставят без ответа даже малейшую угрозу безопасности и суверенитету государства со стороны враждебных сил и продолжат с помощью мощной силы сдерживать агрессивные намерения США, стремящихся навечно закрепить факторы злонамеренной нестабильности в обстановке безопасности региона», — подчеркнуло минобороны.