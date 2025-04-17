КНДР будет повышать уровень опасности для США

В минобороны отметили, что подобные учения проводятся на регулярной основе, что свидетельствует об отработке навыков, связанных с «тактикой и процедурой нападения на наше государство», а также «завершением подготовки к началу реальных действий в любое время». В министерстве предупредили, что такая практика повлечет за собой серьезные негативные последствия и для безопасности США.