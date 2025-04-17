Токаев внес изменения в Консульский устав РК

устанавливает наличие обязательств лица или организации, пригласивших данного гражданина, по возмещению расходов, связанных с его пребыванием в данном государстве, и содействует их исполнению; оказывает содействие в установлении контактов данного гражданина с членами его семьи, родственниками или иными лицами; оказывает финансовую помощь в соответствии с законодательством РК; осуществляет взаимодействие с государственными органами и организациями государства пребывания по существу заявления; проверяет обстоятельства попадания гражданина РК в затруднительное положение и принимает меры по проверке подлинности представленных гражданином РК материалов, объектов, документов и сведений; уведомляет министерство о данном случае.