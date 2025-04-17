Токаев внес изменения в Консульский устав РК

Консульский устав определяет правовые основы консульской службы Республики Казахстан, права и обязанности консульских должностных лиц РК по защите прав и интересов республики, граждан и юридических лиц РК за пределами страны.
В новой редакции изложены некоторые пункты устава.
Так, говорится, что Консульская служба РК осуществляется в соответствии с Конституцией РК, Законом «О дипломатической службе Республики Казахстан», настоящим Уставом, иными нормативными правовыми актами с учетом законодательства государства пребывания, а также международными договорами РК, общепризнанными принципами и нормами международного права.
На зданиях консульских учреждений в обязательном порядке поднимается Государственный Флаг РК и размещается Государственный Герб РК.
Консульское учреждение имеет печать с изображением Государственного Герба РК и наименованием консульского учреждения на государственном языке и официальном языке государства пребывания.
Консульские учреждения в пределах своей компетенции осуществляют взаимодействие с государственными органами и организациями Республики Казахстан с уведомлением министерства.
Устав также дополнен пунктом следующего содержания:
Консульские учреждения в установленном законодательством республики порядке:
- осуществляют комплектование, оформление, приемку и хранение дипломатической почты, организуют доставку в другие загранучреждения РК дипломатической почты, поступающей из министерства;
- осуществляют комплектование, хранение и оформление дипломатической почты для доставки в министерство;
- организуют доставку дипломатической почты в министерство;
- принимают в пределах своей компетенции меры по обеспечению безопасности и сохранности дипломатической почты при ее доставке;
- обеспечивают оформление и выдачу дипломатическим курьерам и дипломатическим курьерам «ад хок» документов для доставки дипломатической почты.
Уточняется, что прием и обработка документов, поступающих от физических и юридических лиц по консульским функциям, осуществляются на территории РК сотрудниками министерства и подведомственного министерству РГП, способствующего осуществлению задач, возложенных на министерство, за границей — дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями.
Указывается, что при назначении на должность главе консульского учреждения выдается письменное полномочие — консульский патент, подписываемый министром или лицом, исполняющим его обязанности, в котором указываются полное имя и фамилия, класс консульского учреждения, консульский округ и местонахождение консульского учреждения в государстве пребывания.
При выдаче консульского патента почетному консулу дополнительно указывается его гражданство.
Консульские функции от имени Казахстана выполняются:
на территории РК — министерством;
за пределами РК:
— дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями;
— другими государствами, с которыми заключен соответствующий международный договор при согласии государства пребывания.
Предусматривается, что министерство осуществляет постановку на учет детей, являющихся гражданами РК, переданных на усыновление иностранцам, в соответствии с законодательством о правах ребенка.
Порядок постановки на учет в министерстве и осуществления загранучреждениями РК контроля за детьми, являющимися гражданами республики, переданными на усыновление иностранцам, утверждается приказом министра.
Уведомления по вопросам постоянного жительства за границей граждан РК, временно выехавших и изъявивших желание оформить постоянное проживание за границей, выдаются консулом на основании разрешений органов внутренних дел РК.
Предусматривается, что при образования избирательного участка в помещении загранучреждения РК при проведении выборов Президента РК, депутатов Мажилиса Парламента РК и республиканского референдума дипломатическое представительство или консульское учреждение официально информируют об этом органы власти консульского округа.
Также оговаривается, если гражданин РК оказался в государстве пребывания в затруднительном положении и без средств к существованию вследствие форс-мажорных обстоятельств, а также жертвой действий криминальных структур и торговли людьми и заявил об этом в дипломатическое представительство или консульское учреждение, консул:
устанавливает наличие обязательств лица или организации, пригласивших данного гражданина, по возмещению расходов, связанных с его пребыванием в данном государстве, и содействует их исполнению; оказывает содействие в установлении контактов данного гражданина с членами его семьи, родственниками или иными лицами; оказывает финансовую помощь в соответствии с законодательством РК; осуществляет взаимодействие с государственными органами и организациями государства пребывания по существу заявления; проверяет обстоятельства попадания гражданина РК в затруднительное положение и принимает меры по проверке подлинности представленных гражданином РК материалов, объектов, документов и сведений; уведомляет министерство о данном случае.
Указ вводится в действие со дня его подписания.