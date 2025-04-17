Марочко: ВС РФ продвинулись в районе Фиголевки в Харьковской области

В Харьковской области российским бойцам удалось продвинуться в районе села Фиголевка и закрепиться к юго-западу от него, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко.
Он отметил также улучшение тактического положения ВС РФ к северо-востоку от Фиголевки.
«Нашим войскам удалось улучшить тактическое положение северо-восточнее населенного пункта Фиголевка. Также после продвижения и зачистки лесистой местности ВС РФ закрепились на новых рубежах юго-западнее данного населенного пункта», — написал эксперт.
Ранее он сообщил о потере ВСУ первой линии обороны в районе города Купянск в Харьковской области в результате действий ВС РФ в окрестностях Зеленого Гая и Лозовой.