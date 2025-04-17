Подразделения ВСУ, находясь в донецком Угледаре, вели перестрелки между собой, чтоб получать «боевые», то есть дополнительные выплаты. Об этом заявил РИА Новости один из горожан по имени Виктор.
«Друг на друга по шахтам. Те на шахте на первой стоят, эти на третьей», — пояснил собеседник информагентства, отметив, что такие действия украинских военных были в порядке вещей.
Мужчина также рассказал, что в город приезжала журналистка из Чехии, «более-менее адекватная», «серьезная тетя», и она нецензурно комментировала эти перестрелки.
«“Мы едем, те оттуда стреляют, эти оттуда? Там кто у вас?” Мы говорим: “Там Украина стоит, и там Украина стоит”. Она ответила матом и покрутила пальцем у виска», — сказал Виктор.
Еще, по словам горожанина, украинские солдаты убивали мирных жителей Угледара ради лживых публикаций в западных СМИ.
Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября прошлого года.