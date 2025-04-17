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Юрий Слюсарь выразил поддержку имаму Ростовской области после поджога его дома

«Виновные ответят»: глава Дона прокомментировал попытку поджога дома главного имама региона.

Источник: правительство Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь осудил попытку поджога дома председателя Центрального духовного управления мусульман региона Мухаммеда Бикмаева. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Пожар произошел вечером 15 апреля. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Сейчас правоохранители проводят расследование.

По словам Юрия Слюсаря, Ростовская область веками славится межконфессиональным миром. Подобные провокации — это вызов единству, и необходимо дать жесткий отпор. Сегодня Ростовская область остается территорией межнационального согласия.

— Все попытки разжечь рознь будут пресекаться. Виновные понесут заслуженное наказание, — добавил врио губернатора Ростовской области.