Япония пожаловалась на ограничение Россией прохода судов у Южных Курил

Россия отменила безвизовый режим для японцев, посещающих Курилы и отказалась от переговоров о статусе островов и заключения мирного договора после присоединения Японии к санкциям в 2022 году. В 2023 году Япония впервые за двадцать лет назвала Южные Курилы «незаконно оккупированными». В апреле 2025-го правительство Японии заявило, что все равно настроено на заключение мирного договора с Россией.