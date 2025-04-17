Депутаты Башкирии предлагают отправлять женщин перед абортом к психологу.

Сделать обязательной консультацию психолога для женщин перед абортом предлагают парламентарии Башкирии. Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 20 и 56 ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в РФ” разработан и направлен Госсобранием РБ на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России.
По словам спикера регионального парламента Константина Толкачева, законопроектом предлагается в обязательном порядке предоставлять женщинам, решившимся на аборт, консультацию психолога.
— Сейчас для проведения медицинского вмешательства по искусственному прерыванию беременности необходимо только информированное добровольное согласие на данную процедуру. Между тем во многих случаях женщина, находящаяся в ситуации репродуктивного выбора, не застрахована от эмоциональных решений и может нуждаться в поддержке. Это не только вопрос ее психического благополучия — консультация специалиста позволит принять более осознанное, взвешенное решение. Мы рассчитываем, что введение обязательного психологического консультирования поддержит женщин в непростой ситуации выбора и позволит сохранить тысячи детских жизней, — прокомментировал инициативу председатель Госсобрания РБ.
Справка.
По данным Росстата, в 2024 году в России родилось 1,222 млн детей — на 3,4% меньше, чем годом ранее. Ниже данный показатель был только в 1999 году: 1,215 млн детей.