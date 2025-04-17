Депутаты Башкирии предлагают отправлять женщин перед абортом к психологу.

— Сейчас для проведения медицинского вмешательства по искусственному прерыванию беременности необходимо только информированное добровольное согласие на данную процедуру. Между тем во многих случаях женщина, находящаяся в ситуации репродуктивного выбора, не застрахована от эмоциональных решений и может нуждаться в поддержке. Это не только вопрос ее психического благополучия — консультация специалиста позволит принять более осознанное, взвешенное решение. Мы рассчитываем, что введение обязательного психологического консультирования поддержит женщин в непростой ситуации выбора и позволит сохранить тысячи детских жизней, — прокомментировал инициативу председатель Госсобрания РБ.