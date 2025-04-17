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Над шестью областями РФ сбили 71 БПЛА. Военная операция, день 1149-й

За ночь средства ПВО сбили 49 украинских беспилотников над Курской областью, семь над Орловской, семь над Рязанской, четыре над Брянской, три над Владимирской, один над Тульской. Страна.ua сообщила о ночных взрывах в Николаеве на Украине. ТАСС выяснил, что несколько групп украинских военнослужащих сбежали из Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале в результате действий ВС РФ. Газета.Ru ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

09:07 По данным FT, некоторые западные компании, которые не ушли из России, но планировали это сделать, приостановили планы над сворачиванием деятельности.

08:49.

08:43 ВСУ стали чаще минировать тыловые районы РФ, используя беспилотники. Взрывчатку сбрасывают на объекты социальной и транспортной инфраструктуры, рассказал ТАСС замдиректора Национального центра помощи детям Сергей Цапенко.

08:41 Президент США Дональд Трамп может снять санкции с России ради достижения мира на Украине, пишет Bloomberg.

08:25 ❗️Несколько групп ВСУ сбежали из Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале в результате действий ВС РФ, выяснил ТАСС. Украинские военнослужащие подорвали ряд строений на территории комплекса.

08:11 «Страна.ua» сообщила о ночных взрывах в украинском Николаеве.

08:07.

08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО сбили 71 украинский беспилотник: 49 над Курской областью, семь над Орловской, семь над Рязанской, четыре над Брянской, три над Владимирской, один над Тульской.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1149-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.