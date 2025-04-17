Над шестью областями РФ сбили 71 БПЛА. Военная операция, день 1149-й

За ночь средства ПВО сбили 49 украинских беспилотников над Курской областью, семь над Орловской, семь над Рязанской, четыре над Брянской, три над Владимирской, один над Тульской. Страна.ua сообщила о ночных взрывах в Николаеве на Украине. ТАСС выяснил, что несколько групп украинских военнослужащих сбежали из Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале в результате действий ВС РФ. Газета.Ru ведет хронику событий.