Страны СНГ договорились расширить торгово-экономическое сотрудничество

«Наличие в соглашении положений, регулирующих инвестиции, придает значительный стимул для обеспечения благоприятного бизнес-климата государств-участников, а также дает возможность развивать существующие двусторонние соглашения о защите и поощрении инвестиций. Ратификация Соглашения создаст правовую основу для диверсификации казахстанского экспорта услуг, укрепления позиций бизнеса на рынках Узбекистана и Таджикистана, а также снижения рисков для инвесторов. Соглашение не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета», — подчеркнул парламентарий.