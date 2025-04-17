Главные новости 17 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 апреля 2025 года.
В Евросоюзе отказались вводить запрет на импорт СПГ из России
В ЕС отвергли план по введению полного запрета на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ). Причина — неопределенность ситуации с альтернативными источниками и недовольство властей ряда стран. Создание дорожной карты по избавлению от зависимости от российских энергоресурсов в ЕК временно отложили.
Трамп назвал успешными переговоры с Японией по торговой сделке
Президент США Дональд Трамп заявил о «большом прогрессе» после переговоров по заключению торгового договора с японской делегацией в Вашингтоне. Япония стала одной из 15 стран, которым Штаты предложили заключить сделку — уменьшить пошлины на импорт товаров. Введение США тарифов в Японии сравнили с национальным кризисом.
США удержали Израиль от удара по ядерным объектам Ирана в мае
Американский лидер Дональд Трамп не одобрил план Израиля об атаке по ядерным объектам Ирана в мае 2025 года. По версии источников The New York Times, израильские власти были уверены, что США поддержат инициативу и обеспечат защиту от вероятного ответа. Трамп выбрал дипломатический путь заключения ядерной сделки.
План Маска заселить Землю людьми с «высоким интеллектом» раскрыли СМИ
Предприниматель Илон Маск принимает активное участие в процессе восполнения численности населения планеты и старается «засеять землю большим количеством людей с высоким интеллектом». Об этом рассказал The Wall Street Journal. По версии издания, официально у Маска 14 детей, но на самом деле их больше.
В России создали уникальное лекарство от рака
Российские фармацевты создали препарат от онкологических заболеваний, у которого нет аналогов. Лекарство позволит помогать пациентам с любой стадией заболевания. Препарат уже опробован для лечения онкологических больных, согласившихся пройти испытание. Безопасность лекарственного средства доказана.