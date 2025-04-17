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Главные новости 17 апреля 2025 года

Последние новости за сегодня — 17 апреля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 апреля 2025 года.

В Евросоюзе отказались вводить запрет на импорт СПГ из России

Источник: AP 2024

В ЕС отвергли план по введению полного запрета на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ). Причина — неопределенность ситуации с альтернативными источниками и недовольство властей ряда стран. Создание дорожной карты по избавлению от зависимости от российских энергоресурсов в ЕК временно отложили.

Трамп назвал успешными переговоры с Японией по торговой сделке

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о «большом прогрессе» после переговоров по заключению торгового договора с японской делегацией в Вашингтоне. Япония стала одной из 15 стран, которым Штаты предложили заключить сделку — уменьшить пошлины на импорт товаров. Введение США тарифов в Японии сравнили с национальным кризисом.

США удержали Израиль от удара по ядерным объектам Ирана в мае

Источник: AP 2024

Американский лидер Дональд Трамп не одобрил план Израиля об атаке по ядерным объектам Ирана в мае 2025 года. По версии источников The New York Times, израильские власти были уверены, что США поддержат инициативу и обеспечат защиту от вероятного ответа. Трамп выбрал дипломатический путь заключения ядерной сделки.

План Маска заселить Землю людьми с «высоким интеллектом» раскрыли СМИ

Предприниматель Илон Маск принимает активное участие в процессе восполнения численности населения планеты и старается «засеять землю большим количеством людей с высоким интеллектом». Об этом рассказал The Wall Street Journal. По версии издания, официально у Маска 14 детей, но на самом деле их больше.

В России создали уникальное лекарство от рака

Российские фармацевты создали препарат от онкологических заболеваний, у которого нет аналогов. Лекарство позволит помогать пациентам с любой стадией заболевания. Препарат уже опробован для лечения онкологических больных, согласившихся пройти испытание. Безопасность лекарственного средства доказана.