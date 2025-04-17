Главные новости 17 апреля 2025 года

Президент США Дональд Трамп заявил о «большом прогрессе» после переговоров по заключению торгового договора с японской делегацией в Вашингтоне. Япония стала одной из 15 стран, которым Штаты предложили заключить сделку — уменьшить пошлины на импорт товаров. Введение США тарифов в Японии сравнили с национальным кризисом.