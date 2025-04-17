Глава Самары дал поручение сделать часть детских лагерей круглогодичными

— Задача на ближайшие несколько лет — обеспечить работу всех десяти муниципальных лагерей. Все они расположены в очень красивых местах, многие вблизи Волги, и, уверен, будут востребованы у детей не только летом, но и в любое другое время года, — отметил глава города.