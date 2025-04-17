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Глава Самары дал поручение сделать часть детских лагерей круглогодичными

Мэр Самары посетил детские оздоровительные и спортивные лагеря.

Источник: администрация Самары

Глава Самары Иван Носков провел очередной рабочий выезд в детские оздоровительные и спортивные лагеря. Мэр оценил ремонтные работы в преддверии летнего сезона, отметили в городской администрации.

— Задача на ближайшие несколько лет — обеспечить работу всех десяти муниципальных лагерей. Все они расположены в очень красивых местах, многие вблизи Волги, и, уверен, будут востребованы у детей не только летом, но и в любое другое время года, — отметил глава города.

Напомним, летом этого года в лагерях смогут отдохнуть около 10 тысяч детей. Иван Носков проверил центр «Куйбышевский», лагеря «Авангард» и «Заря».