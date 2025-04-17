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Закон о природном газе претерпит изменения, поправки одобрены кабмином

Поправки, одобренные правительством Молдовы, касаются и Приднестровья.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Правительство на своем заседании в среду одобрило поправки в закон «О природном газе», по утверждению кабмина, они направлены на укрепление энергетической безопасности Молдовы, в том числе Приднестровья.

Кроме того, изменения призваны ускорить процесс либерализации рынка природного газа. Новые правила предусматривают введение единых гармонизированных тарифов на услуги по распределению голубого топлива.

«До сих пор тарифы на распределение различались в зависимости от компании. Самый низкий показатель — в Кишиневе, самый высокий — в Тараклии. Министерство энергетики заявило, что унифицированные по всей стране тарифы на распределение предоставят поставщикам возможность расширить свою деятельность на всей территории Республики Молдова и создадут более конкурентоспособные условия закупки природного газа для конечных потребителей», — сообщили в правительстве.

Крупные промышленные предприятия, потребляющие большой объем природного газа, перейдут на свободный конкурентный рынок в соответствии с графиком, утвержденным Национальным агентством по регулированию в энергетике (ANRE), исключительно на свободный рынок природного газа, пользуясь конкурентными ценами на поставку этого энергоносителя.

Проект также предусматривает, что механизм формирования обязательных запасов природного газа будет регулироваться пропорционально 15% от среднегодового потребления и осуществляться всеми поставщиками газа самостоятельно или путем делегирования этой обязанности пропорционально их доле на рынке.

Предлагается также ввести новый механизм, посредством которого НАРЭ могла бы определять субъекта, поставляющего природный газ в Приднестровье, в том числе путем установления запасов в 15% для покрытия потребления категории защищенных потребителей жизнеобеспечения, бытовых потребителей и организаций, оказывающих основные социальные услуги.