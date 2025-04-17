Закон о природном газе претерпит изменения, поправки одобрены кабмином

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Правительство на своем заседании в среду одобрило поправки в закон «О природном газе», по утверждению кабмина, они направлены на укрепление энергетической безопасности Молдовы, в том числе Приднестровья.

«До сих пор тарифы на распределение различались в зависимости от компании. Самый низкий показатель — в Кишиневе, самый высокий — в Тараклии. Министерство энергетики заявило, что унифицированные по всей стране тарифы на распределение предоставят поставщикам возможность расширить свою деятельность на всей территории Республики Молдова и создадут более конкурентоспособные условия закупки природного газа для конечных потребителей», — сообщили в правительстве.