Закон о природном газе претерпит изменения, поправки одобрены кабмином

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Правительство на своем заседании в среду одобрило поправки в закон «О природном газе», по утверждению кабмина, они направлены на укрепление энергетической безопасности Молдовы, в том числе Приднестровья.
Кроме того, изменения призваны ускорить процесс либерализации рынка природного газа. Новые правила предусматривают введение единых гармонизированных тарифов на услуги по распределению голубого топлива.
Крупные промышленные предприятия, потребляющие большой объем природного газа, перейдут на свободный конкурентный рынок в соответствии с графиком, утвержденным Национальным агентством по регулированию в энергетике (ANRE), исключительно на свободный рынок природного газа, пользуясь конкурентными ценами на поставку этого энергоносителя.
Проект также предусматривает, что механизм формирования обязательных запасов природного газа будет регулироваться пропорционально 15% от среднегодового потребления и осуществляться всеми поставщиками газа самостоятельно или путем делегирования этой обязанности пропорционально их доле на рынке.
Предлагается также ввести новый механизм, посредством которого НАРЭ могла бы определять субъекта, поставляющего природный газ в Приднестровье, в том числе путем установления запасов в 15% для покрытия потребления категории защищенных потребителей жизнеобеспечения, бытовых потребителей и организаций, оказывающих основные социальные услуги.