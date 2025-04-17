США дали аванс на экспроприацию объектов в Кишиневе для постройки посольства

Республиканский стадион был сооружен в 1951 году по инициативе первого секретаря ЦК КП (б) Молдавии Леонида Брежнева. Он вмещал около 22 тыс. зрителей, а футбольный газон тогда считался одним из лучших в СССР. На стадионе тренировалась местная футбольная команда «Нистру», проводили матчи с участием сборной СССР, а также международные соревнования по различным видам спорта. За годы независимости сооружение пришло в негодность, в 2007 году его начали сносить, чтобы построить новую главную спортивную арену страны, однако средств на реализацию проекта не нашлось.