США дали аванс на экспроприацию объектов в Кишиневе для постройки посольства

КИШИНЕВ 17 апреля. /ТАСС/. США перевели Молдавии аванс в размере €3,2 млн для отчуждения объектов на республиканском стадионе в Кишиневе, территория которого выделена правительством страны для строительства американского посольства. Об этом сообщил журналистам глава Агентства публичной собственности Роман Кожухарь.
Американская сторона уже перевела, как это предусмотрено меморандумом, аванс в €3,2 млн для экспроприации объектов. В ближайшие дни в правительство передадут решение о начале экспроприации, начнется оценка объектов, расположенных на этом участке и процедура изъятия собственности. Все владельцы этих зданий получат компенсацию в соответствии с рыночной стоимостью имущества и строго в рамках национального законодательства.
Парламент Молдавии в феврале одобрил экспроприацию собственности на территории стадиона в Кишиневе для строительства нового здания посольства США. Процедура передачи американской стороне началась еще в 2018 году, однако против выступили общественники, которые считают бывший республиканский стадион историческим объектом. Они провели серию акций протеста из-за решения властей. Тогда же мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что решение о передаче стадиона США должны принимать жители города, но плебисцит так и не был организован.
Республиканский стадион был сооружен в 1951 году по инициативе первого секретаря ЦК КП (б) Молдавии Леонида Брежнева. Он вмещал около 22 тыс. зрителей, а футбольный газон тогда считался одним из лучших в СССР. На стадионе тренировалась местная футбольная команда «Нистру», проводили матчи с участием сборной СССР, а также международные соревнования по различным видам спорта. За годы независимости сооружение пришло в негодность, в 2007 году его начали сносить, чтобы построить новую главную спортивную арену страны, однако средств на реализацию проекта не нашлось.