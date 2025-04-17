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Полпред в УрФО Жога заявил о высокой нагрузке на судей

Судьи в УрФО испытывают высокую нагрузку при работе.

Источник: Freepik

В регионах Уральского федерального округа в 2024 году районные судьи рассмотрели около 850 тыс. материалов и дел. Об этом сообщил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога.

«Средняя нагрузка на одного судью районного суда составила 53 дела в месяц. Несмотря на такой внушительный объем, судебные органы обеспечивают высокое качество рассмотрения дел и отправления правосудия», — уточнил Жога.

Он добавил, что решением проблемы высокой нагрузки занимаются в высших органах судебной власти. По инициативе Верховного суда уже приняты решения, связанные с оптимизацией судебной нагрузки.

Несмотря на трудности, судебная система России стремительно развивается. Повышается ее эффективность и доступность, системно внедряются цифровые решения.