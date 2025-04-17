МАРТ провел проверку аптек в Беларуси и остался доволен

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования не выявило нарушений в ходе проверки ряда белорусских аптек, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным МАРТ, мониторинг формирования цен на лекарства проводился в минувшем месяце — контролеры посетили более полусотни аптек. Кроме цен, обращали внимание на соблюдение перечней обязательных препаратов и приоритетную выкладку на полках и у касс.
«В целом фактов нарушений не установлено. Однако по отдельным аптекам информация изучается дополнительно», — сказали в министерстве.
В МАРТ напомнили, что в декабре минувшего года правительство расширило перечень лекарств, отпускные цены на которые нужно регистрировать, — количество позиций увеличилось на 17 международных наименований (до 54).
Производителям необходимо было до 1 марта зарегистрировать цены на них, чтобы получить возможность продавать такие препараты в республике. По состоянию на 16 апреля МАРТ согласовал стоимость 805 лекарств, сейчас эта работа продолжается.
Лекарства, цены на которые не были зарегистрированы, разрешили продавать до окончания их срока годности, но с условием: препараты до 1 марта должны быть оформлены на таможне и находиться на оптовых складах или в аптечной сети.