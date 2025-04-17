Узбекистан принял участие в заседании Комиссии по правам человека СНГ

«Отрадно, что нынешнее заседание проходит накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ведь именно 2025 год объявлен в Содружестве Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — Годом Мира и Единства в борьбе с нацизмом», — отметил он.