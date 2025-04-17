Узбекистан принял участие в заседании Комиссии по правам человека СНГ

TАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Представители Узбекистана приняли участие в четвертом заседании Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
С приветственным словом к участникам заседания обратился Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
«Отрадно, что нынешнее заседание проходит накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ведь именно 2025 год объявлен в Содружестве Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — Годом Мира и Единства в борьбе с нацизмом», — отметил он.
Повестка дня заседания включала 16 вопросов по различным направлениям деятельности Комиссии по правам человека СНГ.
Члены Комиссии приняли заявление по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, обсудили вопросы соблюдения прав ветеранов и сохранения исторической правды и памяти о героическом подвиге советского народа в годы войны.
Как отмечалось, сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге советского народа и Победе в Великой Отечественной войне по-прежнему является одним из главных устоев, объединяющих народы стран Содружества, играет важную роль в недопущении реабилитации нацизма, консолидации общества и формировании чувства патриотизма, направлено на укрепление духовно-нравственных ценностей общества, является важным направлением воспитания и образования детей и молодежи.
Еще одно заявление связано с 30-летием со дня принятия Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека.
В документе указано, что государства-члены Комиссии по правам человека СНГ намерены продолжать активное сотрудничество и взаимодействие по продвижению и защите прав и свобод человека в условиях новых вызовов, в интересах укрепления системы защиты прав человека и безусловного соблюдения общепризнанных международных правозащитных стандартов на пространстве Содружества.
«На заседании были учреждены награды Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств — Почетная грамота и Диплом “Лучший правозащитник года”, а также утверждены положения о них», — говорится в сообщении.
Речь шла и об укреплении сотрудничества в сфере гарантий защиты прав и свобод лиц, находящихся в местах принудительного содержания.
Омбудсмен Узбекистана сообщила о ходе подготовки тематического доклада о соблюдении прав молодежи.
Следующее заседание Комиссии по правам человека СНГ пройдет в начале декабря 2025 года в Минске.