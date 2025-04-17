Япония заявила России протест из-за приостановки права на проход кораблей и судов

«Слова о желании выйти на мирный договор — это одно, а реальное положение дел и реальные меры, которые были приняты против нашей страны руководством Японии, — это совсем другое, и мы исходим из реального положения дел. Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о возможности каких-либо переговоров», — приводит его слова РБК.