Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан проводит миролюбивую и многовекторную внешнюю политику. Президент отметил, что в международных отношениях важно руководствоваться принципами, основанными на диалоге и сотрудничестве, а также соблюдения Устава ООН.