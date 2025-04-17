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Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств

В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами семи государств.

Источник: Акорда

Верительные грамоты вручили.

  • посол Республики Беларусь Алексей Богданов,
  • посол Королевства Таиланд Пияпин Нийомреркс,
  • посол Республики Молдова Штефан Горда,
  • посол Республики Союза Мьянмы Тит Линн Оун,
  • посол Республики Кения Питер Мутуку Матуки,
  • посол Республики Албания Блерта Кадзадеш,
  • посол Итальянской Республики Антонелло де Руи.

Глава государства поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в нашей стране и заверил, что Казахстан окажет всестороннюю поддержку в их деятельности.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан проводит миролюбивую и многовекторную внешнюю политику. Президент отметил, что в международных отношениях важно руководствоваться принципами, основанными на диалоге и сотрудничестве, а также соблюдения Устава ООН.