Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств

Верительные грамоты вручили.
- посол Республики Беларусь Алексей Богданов,
- посол Королевства Таиланд Пияпин Нийомреркс,
- посол Республики Молдова Штефан Горда,
- посол Республики Союза Мьянмы Тит Линн Оун,
- посол Республики Кения Питер Мутуку Матуки,
- посол Республики Албания Блерта Кадзадеш,
- посол Итальянской Республики Антонелло де Руи.
Глава государства поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в нашей стране и заверил, что Казахстан окажет всестороннюю поддержку в их деятельности.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан проводит миролюбивую и многовекторную внешнюю политику. Президент отметил, что в международных отношениях важно руководствоваться принципами, основанными на диалоге и сотрудничестве, а также соблюдения Устава ООН.