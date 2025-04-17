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Путин назначил экс-главу Приангарья полпредом президента в Конституционном суде

Указ о назначении Дмитрия Мезенцева на должность полномочного представителя подписан сегодня, 17 апреля.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева полпредом президента РФ в Конституционном суде. Соответствующий указ подписал глава государства сегодня, 17 апреля, пишет ИА IrkutskMedia.

Напомним, что Дмитрий Мезенцев с 2009 по 2012 год занимал пост губернатора Иркутской области. В мае 2012 года он оставил должность досрочно по собственному желанию. За этот период он стал инициатором глобальной реконструкции целого квартала старых деревянных домов в центре Иркутска. Ему также присвоено звание «Почетного гражданина Иркутской области». В 2021 году экс-губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева назначили госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии. В июне 2024 года госсекретарь попал в санкционный список ЕС.