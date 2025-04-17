Лукашенко пригласил президента Зимбабве посетить Беларусь

Приглашение посетить в мае текущего года с официальным визитом Беларусь передано от Александра Лукашенко президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве. Эту информацию накануне подтвердили во внешнеполитическом ведомстве РБ по итогам переговоров, которые провел в этой африканской стране глава МИД Максим Рыженков.