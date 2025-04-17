Лукашенко пригласил президента Зимбабве посетить Беларусь

Глава Зимбабве «с благодарностью принял предложение, подтвердив готовность к визиту», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Встреча с президентом африканского государства, констатирует МИД, стала центральным политическим событием дня. Белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра РБ Виктором Каранкевичем обсудила с партнерами также программу двустороннего сотрудничества, включая реализацию третьей фазы программы механизации сельского хозяйства с использованием белорусской техники.
Стороны подчеркнули стратегический характер двусторонних отношений, важность координации в противодействии внешнему санкционному давлению, взаимную поддержку на международных площадках, а также теплые личные контакты с белорусским лидером.
Эммерсон Мнангагва попросил передать Лукашенко наилучшие пожелания и выразил уверенность в успехе предстоящей встречи в Беларуси.