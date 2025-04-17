NYT: чиновники Трампа не интересуются мнением союзников в ЕС

При этом, как пишет газета, в ЕС не уверены, что кто-либо из указанных лиц обладает реальной властью в области внешней политики или торговли. Они считают, что политические решения принимает только сам президент США и его мнение может меняться без какого-либо предупреждения, что показали, в частности, переговоры с министром торговли США Говардом Латником. В ходе бесед последний, согласно источникам, вел себя по-дружески, хотя его собеседникам было ясно, что он говорит не от лица американской администрации.