NYT: чиновники Трампа не интересуются мнением союзников в ЕС

«[Администрация Трампа] не очень интересуется тем, что говорят европейцы. Они придерживаются одностороннего подхода и не особо советуются. В конце концов, если они не считают нас союзниками в этом отношении, то зачем им это?» — заявил один из собеседников издания.
По словам опрошенных газетой должностных лиц, чиновники из команды Трампа, которые на публике допускают резкие замечания в адрес союзников, в личных беседах ведут себя приветливо и в частном порядке обнадеживают собеседников, говоря о приверженности американского лидера Европе, НАТО и коллективной обороне. Речь идет, в частности, о госсекретаре США Марко Рубио и вице-президенте Джей Ди Вэнсе.
При этом, как пишет газета, в ЕС не уверены, что кто-либо из указанных лиц обладает реальной властью в области внешней политики или торговли. Они считают, что политические решения принимает только сам президент США и его мнение может меняться без какого-либо предупреждения, что показали, в частности, переговоры с министром торговли США Говардом Латником. В ходе бесед последний, согласно источникам, вел себя по-дружески, хотя его собеседникам было ясно, что он говорит не от лица американской администрации.
Ранее Трамп заявил, что целью объединения европейских стран в Евросоюз является нанесение урона США в сфере торговли. Кроме того, Трамп после вступления в должность президента США неоднократно заявлял о намерении добиться того, чтобы государства — члены НАТО в Европе увеличили расходы на оборону до 5% ВВП. Он отмечал, что до его прихода к власти большинство стран не тратило на оборонные расходы даже 2% ВВП, что требуется по стандартам альянса. Президент США обвинял страны сообщества в нахлебничестве и указывал на то, что Евросоюз ведет себя с США «совершенно ужасно».