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Путин назначил госсекретаря Союзного государства Мезенцева полномочным представителем в Конституционном суде

Путин назначил Дмитрия Мезенцева представителем в Конституционном суде.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин назначил государственного секретаря Союзного государства Беларуси и России Дмитрия Мезенцева полномочным представителем в Конституционном суде, пишет РИА Новости.

Сообщается, что в указе сказано, согласно пункту «к» статьи 83 Конституции России назначить Дмитрия Мезенцева полномочным представителем президента России в Конституционном суде РФ. Также сказано, что указ вступает в силу со дня его подписания.

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