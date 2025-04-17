Путин назначил госсекретаря Союзного государства Мезенцева полномочным представителем в Конституционном суде

Президент России Владимир Путин назначил государственного секретаря Союзного государства Беларуси и России Дмитрия Мезенцева полномочным представителем в Конституционном суде, пишет РИА Новости.
Сообщается, что в указе сказано, согласно пункту «к» статьи 83 Конституции России назначить Дмитрия Мезенцева полномочным представителем президента России в Конституционном суде РФ. Также сказано, что указ вступает в силу со дня его подписания.
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