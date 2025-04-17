Депутаты Красноярского Заксобрания предложили увеличить себе пенсии

С 2008 года указанным должностным лицам полагается специальная надбавка из средств краевого бюджета к основной пенсии. Действующая система предусматривает, что лица, проработавшие от 4 до 9 лет, получают пенсию в размере 55% от своей зарплаты, а отработавшие более 9 лет — 75%.