Депутаты Красноярского Заксобрания предложили увеличить себе пенсии

С 2008 года указанным должностным лицам полагается специальная надбавка из средств краевого бюджета к основной пенсии. Действующая система предусматривает, что лица, проработавшие от 4 до 9 лет, получают пенсию в размере 55% от своей зарплаты, а отработавшие более 9 лет — 75%.
Предложенные изменения значительно увеличивают эти выплаты. Для лиц со стажем свыше 9 лет пенсия вырастет до 85% от зарплаты. Кроме того, законопроект вводит новую категорию: для тех, чей стаж превышает 14 лет, пенсионное обеспечение составит 95% от заработной платы.
Инициаторами законопроекта выступили восемь депутатов-единороссов, включая Сергея Зяблова, занимающего депутатское кресло с 2001 года, и Людмилу Магомедову, непрерывно работающую в Заксобрании с 2005 года. Среди других авторов документа — Виктор Кардашов, Вера Оськина, Владимир Чащин, Юрий Захаринский, Артур Аветисян и Сергей Сизоненок.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае социальную пенсию увеличили почти на 15%.