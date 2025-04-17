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Токаев уволил посла Казахстана на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал приказ об освобождении от должности посла Казахстана на Украине Дархана Калетаева. Информация опубликована на официальном сайте главы Казахстана.

Источник: AP 2024

«Указом главы государства Калетаев Дархан Аманович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Украине», — говорится в сообщении.

По данным единой платформы интернет-ресурсов госорганов Казахстана, этот пост Калетаев занимал с 22 февраля 2020 года.

До этого он работал министром по делам религий и гражданского общества республики, позднее — министром общественного развития.

Также Калетаев занимал посты в Госкомитете по национальной политике, в Министерстве образования и науки Казахстана, был заместителем главы администрации президента и руководил канцелярией премьер-министра.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский назначил Виктора Майко послом Украины в Казахстане.

До этого Майко занимал пост посла в Туркмении. Вакансия в Астане оставалась открытой с октября 2022 года, когда с должности был отозван предыдущий посол Петр Врублевский. Решение об его увольнении последовало после резонансного заявления дипломата, вызвавшего международную критику.

В августе 2022 года Врублевский в интервью местному блогеру заявил, что Украина стремится «убить как можно больше русских». Это высказывание вызвало негативную реакцию со стороны России и Казахстана. В МИД Казахстана назвали слова посла неприемлемыми, после чего он извинился, сославшись на эмоциональное состояние.