Токаев уволил посла Казахстана на Украине

«Указом главы государства Калетаев Дархан Аманович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Украине», — говорится в сообщении.
По данным единой платформы интернет-ресурсов госорганов Казахстана, этот пост Калетаев занимал с 22 февраля 2020 года.
До этого он работал министром по делам религий и гражданского общества республики, позднее — министром общественного развития.
Также Калетаев занимал посты в Госкомитете по национальной политике, в Министерстве образования и науки Казахстана, был заместителем главы администрации президента и руководил канцелярией премьер-министра.
В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский назначил Виктора Майко послом Украины в Казахстане.
До этого Майко занимал пост посла в Туркмении. Вакансия в Астане оставалась открытой с октября 2022 года, когда с должности был отозван предыдущий посол Петр Врублевский. Решение об его увольнении последовало после резонансного заявления дипломата, вызвавшего международную критику.
В августе 2022 года Врублевский в интервью местному блогеру заявил, что Украина стремится «убить как можно больше русских». Это высказывание вызвало негативную реакцию со стороны России и Казахстана. В МИД Казахстана назвали слова посла неприемлемыми, после чего он извинился, сославшись на эмоциональное состояние.