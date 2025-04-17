Токаев уволил посла Казахстана на Украине

В августе 2022 года Врублевский в интервью местному блогеру заявил, что Украина стремится «убить как можно больше русских». Это высказывание вызвало негативную реакцию со стороны России и Казахстана. В МИД Казахстана назвали слова посла неприемлемыми, после чего он извинился, сославшись на эмоциональное состояние.