СМИ: Британия пойдет на сближение с Китаем, несмотря на давление США

Лондон старается выстраивать сотрудничество с Китаем на прагматичной основе и не желает поступаться своей выгодой из интересов США. КНР также заинтересован в Великобритании как в торговом партнере. Как накануне сообщила The Guardian, министра по делам бизнеса и торговли Британии Джонатана Рейнольдса ждут в Пекине в конце 2025 года. Ключевой темой переговоров станет активизация товарооборота и инвестиции.