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СМИ: Британия пойдет на сближение с Китаем, несмотря на давление США

Великобритания планирует укреплять партнерские связи с Китаем и намерена игнорировать предложение США о снижении импортных пошлин на товары Королевства в обмен на разрыв сотрудничества с КНР. Об этом стало известно британской газете The I Paper.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Великобритания будет сопротивляться любым попыткам США использовать переговоры по торговле и тарифам для оказания давления на правительство, чтобы оно прекратило свои отношения с Китаем», — цитирует издание «Интерфакс».

Британские журналисты напомнили, что американская газета The Wall Street Journal 16 апреля опубликовала статью о том, что команда президента США Дональда Трампа предлагает снизить тарифы на импорт для ряда стран в обмен на отказ от экономического сотрудничества с КНР.

Правительство Великобритании старается добиться отмены импортных тарифов, введенных Штатами, но, как анонимно сообщил изданию высокопоставленный чиновник, переговоры с американскими властями не будут определять позицию Королевства по отношению к Китаю.

В Лондоне считают, что отношения с КНР и с США не должны оказывать взаимное влияние.

Лондон старается выстраивать сотрудничество с Китаем на прагматичной основе и не желает поступаться своей выгодой из интересов США. КНР также заинтересован в Великобритании как в торговом партнере. Как накануне сообщила The Guardian, министра по делам бизнеса и торговли Британии Джонатана Рейнольдса ждут в Пекине в конце 2025 года. Ключевой темой переговоров станет активизация товарооборота и инвестиции.

Стороны планируют договориться о восстановлении деятельности совместной торгово-экономической комиссии, которая свернула работу в 2018 году, после того как Пекин обвинили в подавлении «гражданских свобод в Гонконге».

Газета напомнила о высказывании чиновника Министерства торговли Королевства, который заявил, что в отношениях с Китаем в области торговли Королевство руководствуется национальными интересами.

Визит Рейнольдса в Пекин сигнализирует о том, что Великобритания не желает отказываться от сближения с Пекином, подчеркнула The Guardian. Подтверждает это и огласка планов премьер-министра Кира Стармера о скорой поездке в КНР.