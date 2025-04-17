В Думе напомнили о новых законах по борьбе с нелегальной миграцией

Володин напомнил, что в России ужесточен контроль за миграцией. В частности, введен режима высылки незаконных мигрантов и создан реестр контролируемых лиц, не имеющих права находиться в стране. Чтобы государство не обманывали через фиктивные браки и усыновления, ввели дополнительные меры контроля. А тех, кто помогает нелегальной миграции, ждет конфискация имущества, полученного незаконным путем.