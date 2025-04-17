В Думе напомнили о новых законах по борьбе с нелегальной миграцией

Володин напомнил, что в России ужесточен контроль за миграцией. В частности, введен режима высылки незаконных мигрантов и создан реестр контролируемых лиц, не имеющих права находиться в стране. Чтобы государство не обманывали через фиктивные браки и усыновления, ввели дополнительные меры контроля. А тех, кто помогает нелегальной миграции, ждет конфискация имущества, полученного незаконным путем.
Теперь нелегальная миграция, совершаемая организованными группами с использованием поддельных документов, относится к категории особо тяжких преступлений. Также ужесточена ответственность для тех, кто оформляет фиктивную регистрацию иностранцев. Посредникам запретили проводить экзамены для мигрантов. А при приеме в школу детей мигрантов проверят их знание русского языка и законность пребывания в России.
Важно, чтобы теперь было эффективно выстроено правоприменение.
10 апреля зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия усилит меры для выявления мигрантов с неснятой или непогашенной судимостью. Он также отметил, что недопустимо разрешать таким иностранцам жить в России и получать гражданство РФ.