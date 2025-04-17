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В Думе напомнили о новых законах по борьбе с нелегальной миграцией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 2024 года нижняя палата парламента приняла 15 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Володин напомнил, что в России ужесточен контроль за миграцией. В частности, введен режима высылки незаконных мигрантов и создан реестр контролируемых лиц, не имеющих права находиться в стране. Чтобы государство не обманывали через фиктивные браки и усыновления, ввели дополнительные меры контроля. А тех, кто помогает нелегальной миграции, ждет конфискация имущества, полученного незаконным путем.

Теперь нелегальная миграция, совершаемая организованными группами с использованием поддельных документов, относится к категории особо тяжких преступлений. Также ужесточена ответственность для тех, кто оформляет фиктивную регистрацию иностранцев. Посредникам запретили проводить экзамены для мигрантов. А при приеме в школу детей мигрантов проверят их знание русского языка и законность пребывания в России.

Важно, чтобы теперь было эффективно выстроено правоприменение.

Вячеслав Володин
председатель Государственной думы РФ

В начале апреля Владимир Путин подписал указ о создании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан на базе Главного управления по вопросам миграции МВД РФ. Ее основной задачей является упорядочивание миграционных процессов и снижение противоправной деятельности в этой сфере.

10 апреля зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия усилит меры для выявления мигрантов с неснятой или непогашенной судимостью. Он также отметил, что недопустимо разрешать таким иностранцам жить в России и получать гражданство РФ.