Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительство АЭС: Узбекистан намерен привлечь венгерские компании

Узбекская сторона планирует изучить опыт Венгрии в эксплуатации и техническом обслуживании систем промышленного сухого охлаждения на энергетических объектах.

Источник: AP 2024

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Узбекистан намерен привлечь компании Венгрии к техническому содействию в строительстве атомной электростанции малой мощности в республике, сообщает пресс-служба Узатома.

В ходе рабочего визита делегации РУз в эту страну прошли переговоры с Государственным секретарем по вопросам энергетики и климата Венгрии Атиллой Штайнером, а также с представителями ведущих компаний в области атомной энергетики.

«Ключевыми темами обсуждения стали вопросы технического содействия в реализации проекта строительства атомной электростанции в Республике Узбекистан, включая решения по техническому водоснабжению АЭС», — говорится в сообщении.

Узбекская сторона намерена изучить опыт Венгрии в области атомной энергетики, ядерных технологий, а также современных подходов к эксплуатации и техническому обслуживанию систем промышленного сухого охлаждения на энергетических объектах.

Стороны договорились проработать возможность предоставления целевых квот для студентов из Узбекистана для обучения в профильных вузах Венгрии. Также обсудили перспективы повышения квалификации узбекских специалистов на объектах атомной энергетики Венгрии.