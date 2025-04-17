Строительство АЭС: Узбекистан намерен привлечь венгерские компании

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Узбекистан намерен привлечь компании Венгрии к техническому содействию в строительстве атомной электростанции малой мощности в республике, сообщает пресс-служба Узатома.
В ходе рабочего визита делегации РУз в эту страну прошли переговоры с Государственным секретарем по вопросам энергетики и климата Венгрии Атиллой Штайнером, а также с представителями ведущих компаний в области атомной энергетики.
«Ключевыми темами обсуждения стали вопросы технического содействия в реализации проекта строительства атомной электростанции в Республике Узбекистан, включая решения по техническому водоснабжению АЭС», — говорится в сообщении.
Узбекская сторона намерена изучить опыт Венгрии в области атомной энергетики, ядерных технологий, а также современных подходов к эксплуатации и техническому обслуживанию систем промышленного сухого охлаждения на энергетических объектах.
Стороны договорились проработать возможность предоставления целевых квот для студентов из Узбекистана для обучения в профильных вузах Венгрии. Также обсудили перспективы повышения квалификации узбекских специалистов на объектах атомной энергетики Венгрии.