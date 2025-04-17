На территории Пермского края ФСБ выявила нелегальную молельню

Краевое УФСБ совместно с полицией и Росгвардией провело оперативные мероприятия на территории Карагайского округа. В ходе проверки силовики выявили нарушителей миграционного законодательства, а также организованную незаконную молельную комнату.
На строительных объектах округа проверили 71 иностранного гражданина, из которых 11 оказались нарушителями миграционного законодательства. Их привлекли к административной ответственности. Иностранцам грозит штраф, при дальнейшем рассмотрении дела возможно выдворение за пределы Российской Федерации.
В одном из помещений на проверяемой территории ФСБ обнаружила молельную комнату. Иностранные граждане ее организовали в нарушение закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».
«Управление установит обстоятельства противоправной деятельности организаторов молельной комнаты и привлечет их к административной ответственности», — сообщила пресс-служба краевого УФСБ.
Согласно КоАП РФ, нарушение законодательства влечет наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 5 тыс. до 50 тыс. руб., на юридических лиц — от 100 тыс. до 1 млн руб.