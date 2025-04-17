На территории Пермского края ФСБ выявила нелегальную молельню

На строительных объектах округа проверили 71 иностранного гражданина, из которых 11 оказались нарушителями миграционного законодательства. Их привлекли к административной ответственности. Иностранцам грозит штраф, при дальнейшем рассмотрении дела возможно выдворение за пределы Российской Федерации.