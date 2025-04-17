Оппозиция в Молдавии покинула заседание парламента перед выступлением Санду

КИШИНЕВ, 17 апр — РИА Новости. Депутаты от оппозиции в парламенте Молдавии покинули заседание парламента перед обращением президента Майи Санду, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты от Блока коммунистов и социалистов (БКС) вывесили в зале плакаты с надписями «Санду — президент войны» и «Санду — королева преступников».
Представители оппозиции не стали комментировать свои действия, однако ранее неоднократно критиковали внутреннюю и внешнюю политику главы государства, в том числе ее курс на интеграцию в Евросоюз и отношение к оппозиционным силам.
Заседание заксобрания транслируется в режиме онлайн на странице парламента в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Оппозиция обвиняет власти Молдавии в политических преследованиях своих лидеров. Так, под домашним арестом находится глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул по делу о предполагаемом нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году.
Ряд оппозиционных политиков от партии «Возрождения» получили тюремные сроки, однако вынуждены были покинуть Молдавию.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года периодически проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
* запрещена в РФ как экстремистская.