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Сбор по территориальной обороне проходит в Гродно

В рамках мероприятия руководители местной городской и районной власти изучат вопросы применения территориальной обороны.

Источник: Александр Севенко, "Ваяр"

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Сбор по территориальной обороне с участием председателей районных и городских исполнительных комитетов проходит в Гродно, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

В ведомстве рассказали, что сборы призваны повысить уровень индивидуальной подготовки их участников, а также ознакомить с ролью теробороны в современных конфликтах и обучить основам применения таких подразделений.

«В ходе сбора рассматриваются вопросы применения беспилотных летательных аппаратов и противодействия им», — отметили в пресс-службе.

В рамках сборов участникам продемонстрируют особенности обустройства контрольно-пропускных пунктов в городе и расскажут о порядке несения службы на них.

Также руководителям городских и районных исполкомов на практике узнают, как оборудовать территорию для проведения занятий по огневой подготовке.

«Участникам сборов покажут вооружение и экипировку военнослужащих территориальных войск, различные виды БЛА, а также средства их обнаружения и борьбы с ними», — отметили в Минобороны.