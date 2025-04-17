Сбор по территориальной обороне проходит в Гродно

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Сбор по территориальной обороне с участием председателей районных и городских исполнительных комитетов проходит в Гродно, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.
В ведомстве рассказали, что сборы призваны повысить уровень индивидуальной подготовки их участников, а также ознакомить с ролью теробороны в современных конфликтах и обучить основам применения таких подразделений.
«В ходе сбора рассматриваются вопросы применения беспилотных летательных аппаратов и противодействия им», — отметили в пресс-службе.
В рамках сборов участникам продемонстрируют особенности обустройства контрольно-пропускных пунктов в городе и расскажут о порядке несения службы на них.
Также руководителям городских и районных исполкомов на практике узнают, как оборудовать территорию для проведения занятий по огневой подготовке.
«Участникам сборов покажут вооружение и экипировку военнослужащих территориальных войск, различные виды БЛА, а также средства их обнаружения и борьбы с ними», — отметили в Минобороны.