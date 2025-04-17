Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу во Дворце Независимости с Сергеем Глазьевым.
Ранее стало известно, что государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев по решению президента РФ Владимира Путина назначен полномочным представителем главы российского государства при Конституционном суде.
Белорусский лидер сообщил Сергею Глазьеву, который занимал пост заместителя госсекретаря Союзного государства, что он сменит на посту Дмитрия Мезенцева согласно решению президентов Беларуси и России.
«Мы договорились с Владимиром Владимировичем Путиным, что ваш вклад в строительство Союзного государства должен быть весомым», — цитирует Александра Лукашенко БелТА.
По его словам, глава российского государства высокого мнения о Сергее Глазьеве. Поскольку срок полномочий Дмитрия Мезенцева подошел к завершению, и он переходит на другую работу и было принято решение двух президентов.
«Мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом СГ. Думаю, что эффект будет хорошим», — считает белорусский лидер.
Чем известен Сергей Глазьев?
Родился в 1961 году в Запорожье. Окончил МГУ им. Ломоносова по специальности «экономическая кибернетика». Является автором множества научных и учебно-методических трудов в области экономики и финансов.
В начале 1990-х началась политическая карьера Глазьева, он занял должность министра внешних экономических связей России. В то время президентом страны был Борис Ельцин, а правительство возглавлял Виктор Черномырдин.
Будучи председателем Демократической партии России, был избран депутатом Госдумы I созыва. В 1996 году возглавлял управление экономической безопасности аппарата Совбеза РФ.
Сергей Глазьев стоял у истоков формирования ЕАЭС: под его руководством таможенный, санитарный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный и транспортный контроль был перенесен с границ Беларуси и России, а также России и Казахстана на внешнюю границу Таможенного союза.
С 2012 по 2019 годы занимал должность советника президента России. В 2004-м Глазьев сам баллотировался на высший государственный пост и занял третье место. На выборах-2012 был доверенным лицом кандидаты в президенты Владимира Путина, который на тот момент являлся премьер-министром.
С 1 октября 2019 года по сентябрь 2024-го Глазьев был министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. В январе 2025-го был назначен заместителем госсекретаря Союзного государства.