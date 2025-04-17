Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства

С 2012 по 2019 годы занимал должность советника президента России. В 2004-м Глазьев сам баллотировался на высший государственный пост и занял третье место. На выборах-2012 был доверенным лицом кандидаты в президенты Владимира Путина, который на тот момент являлся премьер-министром.