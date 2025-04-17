Лукашенко проводит кадровый четверг

В начале марта глава государства назначил губернатора этого региона Владимира Караника вице-премьером, отвечающим за социальный блок, исполняющим его обязанности стал помощник-инспектор по региону Юрий Караев, в тот же день он был освобожден от этой должности. В конце марта Лукашенко назначил Караева губернатором Гродненской области.