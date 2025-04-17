Лукашенко проводит кадровый четверг

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит в четверг кадровый день, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Как пишет Telegram-канал «Пул 4 Регион», в списке тех, кого назначит и согласует на новые должности глава государства, есть представители Гродненской области.
«Нас ждут перестановки в руководстве региона», — утверждает канал.
В начале марта глава государства назначил губернатора этого региона Владимира Караника вице-премьером, отвечающим за социальный блок, исполняющим его обязанности стал помощник-инспектор по региону Юрий Караев, в тот же день он был освобожден от этой должности. В конце марта Лукашенко назначил Караева губернатором Гродненской области.